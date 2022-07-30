Эвертон с капитаном Миколаенко разгромил Динамо в благотворительном матче: видеообзор игры

Киевское Динамо 29 июля погостило у английского Эвертона в благотворительном матче в поддержку Украины. Подопечные Мирчи Луческу разгромно проиграли "ирискам".

Эвертон – Динамо 3:0

Голы: Калверт-Льюин, 4, Макнил, 73, 78

Поединок против Эвертона стал первым для Динамо после победы над Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов. Поэтому Мирча Луческу выпустил со старта игроков, имеющих меньше игровой практики. Матч носил благотворительный характер. Все вырученные от встречи средства пойдут на нужды Украины и народа, пишет 24 канал.

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Для подопечных Фрэнка Лэмпарда это был последний контрольный спарринг перед стартом в АПЛ. "Ириски" отлично выполнили задание.

Эвертон на футбольном поле с капитанской повязкой вывел украинский защитник команды Виталий Миколенко. Футболист впервые встретился с Динамо, своим бывшим клубом.

Перед поединком уже традиционно для таких матчей на "Гудисон Парк" прозвучал гимн Украины в исполнении Тины Кароль. После чего команды и болельщики минутой молчания почтили тех, кто погиб в войне против россии.

Матч начался с быстрого гола английского клуба. Калверт-Льюин головой забросил мяч за воротник Нещерету. Уже на 4-й минуте счет во встрече стал 1:0 в пользу "ирисок".

Такой счет в поединке продержался до 73-й минуты. Футболист Эвертона выцарапал мяч в центре поля, его получил Макнил, протянул ближе к штрафной Динамо и пробил мимо голкипера. Счет стал 2:0.

Уже через пять минут хозяева поля довели счет до разгромного 3:0. Все тот же Макнил лучше сыграл на втором этаже после подачи с фланга и головой переправил мяч в сетку ворот киевлян.

Символический гол

Был в поединке еще один гол Эвертона, но символический. На поле вышел один из фанатов английского клуба, который активно волонтерит, чтобы помочь украинским беженцам.

Мужчине доверили пробить пенальти, которое он уверенно реализовал. Вся команда подошла, чтобы поздравить болельщика с символическим голом, а тот эмоционально отпраздновал свой мяч.

Эвертон уверенно обыграл Динамо в преддверии старта АПЛ.

Эвертон – Динамо: видеообзор матча