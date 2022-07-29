После победы киевлян в ЛЧ: онлайн-трансляция благотворительного матча Эвертон – Динамо

Киевское Динамо 29 июля проведет благотворительный матч против английского Эвертона. Онлайн-трансляцию встречи можно просмотреть не выходя из сайта 24 канала.

На фоне усталости от матча Лиги чемпионов

Поединок против Эвертона будет первым для Динамо победы над Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов. Только 27 июля киевляне обыграли турецкого соперника (1:2) и пробились во второй квалификационный круг еврокубков. Там их ждет противостояние против Штурма (Австрия).

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Матч против "ирисок" состоится на домашнем стадионе английского клуба "Гудисон Парк". Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Встреча будет носить благотворительный характер. Все вырученные от поединка средства пойдут на нужды Украины и народа.

Это будет первая встреча перешедшего в Эвертон Виталия Миколенко против Динамо. В преддверии игры защитник рассказал, что чувствует нервозность перед матчем против "бывших". Футболист снова сможет увидеть с бывшими одноклубниками и сыграть, но уже по ту часть футбольного поля.

Эвертон – Динамо: онлайн-трансляция матча

. Следующий матч Динамо сыграет уже 3 августа. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу проведут домашний матч против австрийского Штурма. Начало встречи в 21:00 по Киеву.