Миколенко уничтожил атаку Челси: Эвертон уверенно обыграл команду Мудрика в украинском дерби

Супернадежная игра в защите Виталия Миколенко позволила "ирискам" сохранить ворота "сухими". В то же время эффективность Михаила Мудрика желала быть лучше.

Эвертон – Челси 2:0

Гол: Дукуре, 54, Доббин, 90+2

В воскресенье, 10 декабря, на "Гудисон Парк" состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами Эвертон и Челси. В стартовых составах команд соперниц с первых минут вышли Виталий Миколенко и Михаил Мудрик, пишет 24 Канал.

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Миколенко расстроил Мудрика

Эвертон и Челси в нынешнем сезоне решают противоположные задачи. "Ириски", которых АПЛ лишила 10 очков, борется за выживание в элитном дивизионе. "Пенсионеры" надеются по итогам чемпионата попасть в зону еврокубков.

В первом тайме обе команды имели отличные моменты открыть счет. На 14-й минуте поединка хавбек Челси Коул Палмер опасно пробил в девятку, но Пикфорд невероятным сейвом спас ворота.

Эвертон ответил моментом Джека Харрисона. Мяч после удара хавбека "ирисок" пролетел рядом со штангой.

Хозяева поля добились своего на 54-й минуте матча. Полузащитник Эвертона Дукуре оказался в нужном месте в нужное время и отправил мяч в сетку ворот Санчеса.

Очень уверенно матч провел Виталий Миколенко, в нескольких моментах спасший свою команду от неприятностей.

Финальную точку в поединке поставил Льюис Доббин. 20-летний форвард забил свой первый гол в АПЛ.

В итоге свисток арбитра зафиксировал победу Эвертона со счетом 2:0.

Благодаря победному результату, команда Миколенко оттолкнулась от дна турнирной таблицы. После 16 сыгранных матчей у Эвертона 13 очков и 17 место.

Челси завяз в середине таблицы. У "синих" 19 очков и 12 строчка в чемпионате.

Видеообзор матча Эвертон – Челси