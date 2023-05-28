Николаю и Забарному быть в АПЛ: Эвертон победил Борнмут и остался в элите

Ливерпульский коллектив отдал последние силы, чтобы свергнуть свою прописку. Счет игры не повлиял на ситуацию "вишен".

Эвертон – Борнмут 1:0

Гол: Дукуре, 57

Эвертон и Борнмут провели встречу в рамках 38-го тура Английской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "ириски". Однако три клуба покинули элиту английского футбола, пишет 24 Канал.

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Невероятно эмоциональный поединок

Эвертон сразу продемонстрировал Борнмуту, уже досрочно сохранившему свою прописку в АПЛ и просто по спортивному принципу сражался в данном поединке, что коллектив имеет серьезные намерения повторить достижение своего соперника. "Ирискам" нужно было только побеждать "вишен", поскольку команды, также боровшиеся за выживание, были не менее мотивированы.

Кстати говоря. Виталий Миколенко остался на скамейке запасных, а вот Илья Забарный вышел на газон со стартовых минут.

Голкипер Борнмута Траверс создавал что-то невероятное – в первом тайме вратарь совершил невероятный сейв после удара Гуе, который помог его команде сохранить ворота сухими, а в дебюте второй половины, он спас свой коллектив таким образом, что просто не укладывается в голове. С минимальной дистанции он среагировал на удар головой от Грея, а Забарный сразу "подчисти" во вратарскую своей команды.

На домашнем стадионе Эвертона царила очень напряженная атмосфера, поскольку Лестер в параллельной встрече вел в счете в матче с Вест Хэмом, что позволяло "лисам" за поражение "ирисок" сохранить свою прописку в АПЛ, а команда Миколенко вылетала бы в Чемпионшип в случае ничейного. результата.

Но вот утешить своих фанатов смог Дукуре, подаривший надежду своему коллективу и всем фанатам ливерпульского клуба. Опорный полузащитник Эвертона на 57-й минуте матча подхватил мяч у штрафной соперника и из-за пределов штрафной мощным ударом пробил по воротам Борнмута. В данной ситуации Траверс, взглядом проведший мяч, был бессилен, 1:0.

Эвертон сел в тотальную защиту, удерживая минимальный результат, а вот Борнмут не смог ничего сделать с надмотивированными "ирисками". Ливерпульский коллектив выбрал выигрышную тактику, которая помогла им получить желаемое – прописку в АПЛ. Арбитр еще и решил пощекотать нервы болельщикам Эвертона, компенсировав 10 минут, но ливерпульский коллектив было не остановить. Следует отметить, что Миколенко на поле не появился, а Забарный провел весь матч.

Таким образом, Эвертон, как и Борнмут остался в АПЛ, поэтому Виталий Миколенко и Илья Забарный еще смогут попробовать свои силы в следующем сезоне английской элиты - "ириски" оказались на 17-й строчке (36 очков в активе), а "вишни" – на 15-м месте (39 баллов).

В Чемпионшип же вылетели Лестер, в последнем туре победивший Вест Хэм (2:0), уступивший Лидс Тоттенгему (1:3) и Саутгепмтон, в феерическом матче сыгравший в ничью с Ливерпулем (4:4). Места в элите "лузеров" АПЛ займут призеры Чемпионшипа, а именно Бернли, Шеффилд и Лутон, впервые в истории вышедшего в высший дивизион Англии.

Видеообзор матча: