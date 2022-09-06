Это легкое сражение, – Фьюри высказался о возможном поединке с Джошуа

Тайсон Фьюри похоже, что уже забыл об Александре Усике. Он надеется на встречи с Энтони Джошуа.

Фьюри: Сделаем битву в Великобритании

Недавно Эдди Хирн, промоутер Джошуа, поделился своим мнением о возможной встрече Энтони с Фьюри. Он сомневается в том, что Тайсон серьезно настроен на это противостояние.

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"Цыганский король" отреагировал на слова промоутера и подчеркнул серьезность своих намерений.

Это легкое сражение, чтобы претенденту получить привилегии от обычного чемпиона, и я на 100% серьезно. Совершим битву в Великобритании,

– написал Фьюри.

Что известно о возможном противостоянии

Недавно Тайсон Фьюри активно высказывался по поводу возможного поединка с Александром Усиком. Он хочет встречи с украинцем уже в этом году.

Однако Александр не готов выйти на ринг в 2022 году. По его словам, ему нужно больше времени для восстановления после реванша с Энтони Джошуа.

Так что Фьюри решил найти себе нового соперника, он бросил вызов Джошуа. Энтони ответил на предложение Тайсона и рассказал, когда готов выйти на ринг.