Это то, чего я хочу, – Ломаченко рассказал о главных целях в своей карьере
Источник:Boxing News 24
Украинский боксер Василий Ломаченко недавно начал подготовку к следующему бою. Только в августе он решил уехать из Украины.
Василий Ломаченко выйдет на ринг против американца Джемейна Ортиса. Бой состоится 29 октября.
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Ломаченко: Эти четыре пояса – это то, чего я хочу
Но главной целью украинского боксера является Девин Хейни, абсолютный чемпион мира.
Теперь Хэйни является абсолютным чемпионом мира. У него эти пояса. Эти четыре пояса – это то, чего я хочу, то, за чем я следил всю свою профессиональную карьеру,
– сказал Ломаченко.
Напомним, что Василий Ломаченко также мог посоревноваться за статус абсолютного чемпиона мира этим летом. В начале июня ему предстояло встретиться с Джорджем Камбососом.
Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину планы боксера изменились, он вступил в ряды ВСУ.
В то же время австралийский боксер нашел замену Ломаченко и вышел на ринг против Дэвина Хейни. В итоге американец одержал победу и отобрал чемпионские пояса. Однако боксеров еще ожидается реванш, который предполагался в контракте. Ответный бой может состояться уже этой осенью.
В случае победы над американцем Ломаченко может ждать победитель поединка Дэвин Хейни – Джордж Камбосос. Арум заявил, что сейчас общался только с командой Хэйни.
Для Ломаченко это будет первое сражение с декабря 2021-го, когда он решением судей победил Ричарда Комми.