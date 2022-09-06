Эта победа для Украины и наших защитников, – Пустовой о триумфе над Италией на Евробаскете

Сборная Украины по баскетболу одержала третью победу подряд на чемпионате Европы. В понедельник, 5 сентября, украинцы торжествовали в матче с Италией.

Эмоциональные слова лидера команды

Лидер сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой поделился эмоциями после победы над Италией (84:73) на Евробаскете-2022.

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"Это была очень важная игра для нас. Мы играли в жесткий баскетбол, особенно в защите. Это был наш ключ к победе. Мы жестко играли каждую минуту матча и действительно очень хотели победить", – подчеркнул украинец.

Мы хотим посвятить эту победу народу Украины и всем нашим солдатам, защищающим наше государство. Слава Украине,

– сказал Пустовой.

За несколько часов до матча с Италией стало известно, что "сине-желтые" вышли в плей-офф Евробаскет-2022. Украинцы гарантировали себе место в первой четверке уже после этих первых двух матчей с Эстонией и Великобританией.

Также матч запомнился еще одним моментом. Поединок начался с незначительного преимущества сборной Италии. Хотя наша команда пыталась далеко от себя не отпускать соперника. Но это не всегда удавалось. А в начале второй четверти итальянцы даже сумели совершить рывок в +10, чем очень разозлили наставника сборной Украины Айнарса Багатскиса. Настолько, что тот даже выругался на игроков во время тайм-аута.