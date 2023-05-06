Тайгера Вудса обвинили в сексуальном домогательстве: у звезды гольфа требуют 30 миллионов

У одного из самых богатых спортсменов мира возникли проблемы из-за бывшей девушки. Она требует от гольфиста крупную сумму из-за неправомерного выселения и интимных домогательств.

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс попал в скандальную ситуацию. 15-кратного чемпиона турниров "мейджор" обвинили в сексуальном домогательстве.

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Заявление в суд подала его бывшая девушка 39-летняя Эрика Герман. Женщина работала в ресторане Вудса, а также жила с ним в гражданском браке в течение шести лет.

Устная сделка и выселение

По ее информации, Тайгер заставил ее подписать договор о неразглашении персональной информации, шантажируя увольнением с работы. Кроме того, между ним и Эрикой был устный договор совместного проживания в обмен на "ценные услуги необычного характера".

Герман утверждает, что по этому договору она могла еще пять лет проживать в имении гольфиста. Все расходы на жительство женщины брал на себя Вудс. Впрочем, тот заверил ее уехать на отдых и она согласилась.

Когда Эрика вернулась, охранники Вудса не пустили ее в дом по приказу Тайгера. Она обвинила спортсменку в похищении ее собственных вещей и 40 тысяч долларов наличными. Теперь женщина требует аннулировать договор о неразглашении и возместить ей 30 миллионов долларов.

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Обвинения в сексуальном домогательстве

Прямого обвинения Герман в сексуальном домогательстве не озвучивала. Она судится с Вудсом из-за неправомерного выселения из дома. Впрочем, в заявлении на вопрос "Включает ли это дело обвинение в сексуальном злоупотреблении?" Эрика ответила "да".

Отметим, что Тайгер не сам живет в имении во Флориде. Вместе с ним проживают 15-летняя Сэм и 14-летний Чарли – дети от брака со шведской моделью Элин Нордегрен. Пара вышла замуж в 2003-м и развелась через семь лет.