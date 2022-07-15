Езерский назвал имя футболиста, которого сборная Украины может потерять навсегда

Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский поделился мнениями о выборе Эрика Шуранова принять предложение германского союза. Наставник рассказал, что контактирует с его отцом.

Езерский: Этот форвард доказал свой класс выступлениями за Нюрнбергом

Владимир Езерский рассказал, что Эрик Шуранов может быть большой утратой для будущего потенциала сборной Украины. Футболист принял немецкое футбольное гражданство и уже успел сыграть за молодежку.

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Бывший защитник сборной Украины уверен, что Шуранов заслуживает того, чтобы обратить на него внимание. Езерский выделил сильнейшие стороны Эрика.

Я считаю, что да. Этот форвард доказал свой класс выступлениями за Нюрнбергом. В таком юном возрасте забивать непросто. Это заслуживает уважения. Его свойства дают возможность вырасти у сильного форварда. Этот футболист отвечает всем современным требованиям – быстрый, играющий обеими ногами, фактурный, использующий пространство, может обыграть один в один, имеет голевое чувство. Это нападающий штрафной площадки соперника,

– рассказал Езерский.

"Он всегда был мотивирован, когда приезжал в Украину"

Также наставник признался, что контактирует с отцом талантливого футболиста, успешно выступающего в Германии. Езерскому только досадно из-за того, что такой нападающий не играет за главную команду Украины. Однако не исключает, что в будущем Шуранов может одеть сине-желтую футболку, ведь он еще не был сыгран за основу Бундестима.

Форвард Нюрнберга Эрик Шуранов выступал за сборные Украины U-17 и U-18, но в 2021 году принял предложение от немецкой молодежки, за которую успел сыграть уже 7 матчей и забить 2 гола. Однако пока Шуранов не заигран на основную сборную Германии, он еще может вернуться к выступлениям за сборную Украины.

Он всегда был мотивирован, когда приезжал в Украину. На бутсах был выбит сине-желтый флаг,

– добавил тренер сборной Украины U-19.

Интересно, что Шуранов выступал под руководством Езерского в сборной Украины разных возрастов (от U-16 до U-20). Сыграл 7 матчей, в которых наколотил 5 голов.

Что известно об Эрике Шуранове