Такие матчи нельзя проигрывать, – Маркевич прокомментировал первое поражение Карпат в чемпионате

В воскресенье, 5 ноября, были сыграны заключительные матчи 15-го тура Первой Лиги по футболу. Самая большая сенсация произошла в Каменце-Подольском, где местный Эпицентр обыграл львовские Карпаты.

Матч должен был состояться 4 ноября, однако из-за длительной воздушной тревоги был перенесен на следующий день. В нем "львы" потерпели первое поражение в сезоне-2023/2024 в чемпионате, уступив со счетом 3:2.

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Маркевич: Нам нужно искать нападающих и реализовывать свое преимущество

После неудачного поединка Мирон Богданович Маркевич прокомментировал игру. Он отметил, что его команда была лучше на поле и не имела права проигрывать. Опытный тренер заметил, что команде не хватает глубины состава в защите и качественных форвардов, чтобы не терять очки в таких матчах.

Такие матчи нельзя проигрывать. У нас было преимущество, но уступили. У нас снова возникли проблемы в обороне. Некоторые футболисты не оправдывают наши надежды. Конечно, будем работать в этом направлении. Сегодня не смог выйти на поле Евгений Пидлепенец. Для нас это серьезная потеря.



Эпицентр продемонстрировал огромное желание. У нас были моменты, но мы их не использовали. Нам нужно искать нападающих и реализовывать свое преимущество. Следует проанализировать этот матч и сделать правильные выводы,

– сказал Маркевич.

Отметим, что, несмотря на поражение, Карпаты и дальше продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу группы А в Первой лиге. Они уже гарантировали первое место в своем дивизионе и весной будут соперничать в Группе повышения за выход в Украинскую Премьер-лигу.

. В осенней части сезона львовянам осталось провести 3 матча. Свой следующий поединок они проведут дома против занимающего второе место Агробизнеса. Центральный матч тура состоится 12 ноября в 13.15.