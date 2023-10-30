Неоднозначное решение: Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарем на церемонии Золотой мяч 2023 года

Во время церемонии награждения Золотого мяча вручили также награду и лучшему голкиперу сезона. Им стал аргентинец Эмилиано Мартинес

Во время голосования Эмилиано Мартинес обошел таких голкиперов как Марк-Андре тер Штеген, Яссина Буну, Тибо Куртуа и Эдерона.

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Мартинес со сборной Аргентины стал чемпионом мира в 2022 году. На турнире он отразил несколько послематчевых пенальти. А в финале на последней минуте уже экстратаймов совершил невероятный сейв.

Стоит отметить, что церемония награждения прошла в Париже. И на нем было немало французов. А именно Франция уступила Аргентине в финале чемпионата мира. И во время награждения Мартинеса были слышны неприятные возгласы.

Награду Эмилиано Мартинесу вручал его отец, тоже в прошлом являвшийся футболистом.

Кроме того, Эмилиано Мартинес занял 15 место в голосовании за "Золотой мяч 2023".