Свитолина больше не Свитолина: украинка вышла замуж и может поменять фамилию

Элина Свитолина может продолжить теннисную карьеру под другой фамилией. Жених Елены Гаэль Монфис намекнул, что его жена может взять его фамилию.

Монфис в инстаграме сообщил, что Элина Свитолина стала его женой и взяла его фамилию.

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Накануне Свитолина в инстаграме опубликовала фотографию с недвусмысленным намеком на то, что после свадьбы возьмет фамилию мужа.

Что известно об отношениях Элины и Гаэля?

Украинка и француз были знакомы задолго до того, как между ними завязались отношения. Они часто пересекались, выступая на одних и тех же турнирах в Туре.

Их роман начался после победы Элины на Итоговом турнире WTA в 2018 году. Тогда наша соотечественница вместе с друзьями отправилась в Париж, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех.

Свитолина опубликовала фотографию из французской столицы, а Монфис на нее отреагировал и предложил встретиться. После этого между ними пробежала искра и завязались серьезные отношения.

Отметим, что пара неоднократно расставалась и снова сходилась, а в апреле 2021 года стало известно об их помолвке.