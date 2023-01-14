"Хочу вернуться на вершину": Свитолина анонсировала возобновление карьеры

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина поставила свою теннисную карьеру на паузу из-за материнства. Впрочем, бронзовый призер Олимпиады-2020 не оставляет надежд вернуться на корт.

Свое последнее выступление украинская теннисистка Элина Свитолина провела на турнире WTA в Майами 24 марта 2022 года. Тогда экс-первная ракетка Украины проиграла британке Хизер Уотсон.

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После серии неудач в начале 2022 года теннисистка взяла паузу в карьере. Впрочем, главной причиной стала беременность спортсменки. В октябре 2022 года у звездной пары Монфис – Свитолина родилась дочь.

Свитолина планирует вернуться на корт летом

Однако Элина не оставляет надежд продолжить выступления на соревнованиях. Призер Олимпийских игр даже начала тренировки, похваставшись фотографиями в социальной сети. Однако Свитолина не будет форсировать события.

"Попробую подготовиться к лету, но стараюсь не торопить события. Потому что я знаю, что мне нужно быть очень сильной, чтобы вернуться к соревнованиям, потому что сейчас теннис требует высокой физической подготовки. Все группы мышц должны быть готовы.

После того, как вы не играли больше семи месяцев и занимались много после беременности, конечно, ваше тело будет другим. И я должна действительно разбить все на маленькие кусочки, чтобы собрать воедино всю силу моего тела, которая мне понадобится, если я хочу вернуться на вершину", – заявила украинка.

Военная агрессия России против Украины эмоционально подкосила Светолину, которая не могла сконцентрироваться на поединках.

Я не брала ракетку в руки семь месяцев. Хотела отключиться от тенниса. Возможно, чрезмерная реакция была из-за того, что произошло в конце февраля, и все эти нервы, все это давление. Турниры, в которых принимала участие, наверное, были слишком тяжелы для меня психологически, поэтому я была очень рада полностью отключиться. Моя цель сейчас – вернуться,

– сказала Свитолина.