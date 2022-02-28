Элина Свитолина будет бойкотировать матчи против теннисисток из России и Беларуси

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась играть против российских и белорусских спортсменок из-за вторжения войск РФ в Украину.

Соответствующее обращение первая ракетка Украины сделала в собственном инстаграме.

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Полное заявление Элины Свитолиной:

"Нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организаций – ATP, WTA и ITF. Поэтому мы, украинские игроки, попросили, чтобы ATP, WTA и ITF следовали рекомендациям МОК и допускали российских и белорусских спортсменов только как нейтральных атлетов, без демонстрации национальных символов, цветов, флагов или гимна.

Соответственно, хочу объявить, что завтра не буду играть в Монтеррее и не буду играть ни одного матча против российских и белорусских теннисисток, пока наши организации не пойдут на этот шаг.

Я не виню российских спортсменов. Они не ответственны за вторжение на нашу родину. До того я хочу отдать должное всем игрокам, особенно русским и белорусским, которые смело выступили против войны. Их поддержка необходима", – написала Свитолина.

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