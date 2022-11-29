Награда за назойливость: Сенегал победил Эквадор и вышел в плей-офф ЧМ-2022

В матче между сборными Сенегала и Эквадора определялась одна из команд, выходившая в 1/8 финала чемпионата мира.

Эквадор – Сенегал 1:2

Гол: Кайседо, 68 – Сарр, 44 (пен), Кулибали, 70

Сенегалу в этом матче нужно было побеждать. Ведь Эквадор опережал их на одно очко. Их могла бы устроить и ничья, но надеяться на победу Катара в матче против Нидерландов с разницей в три гола не приходилось (тогда бы при равном количестве очков Сенегал обошел Нидерланды благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов).

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Именно "львы Теранги" с первых минут захватили инициативу. И уже в дебюте встречи могли забивать гол. Но Идрисса Гуэ с близкого расстояния отправил мяч рядом со штангой. А еще через несколько минут Диа упустил очередной случай.

После такого стартового нажима, давление на ворота Эквадора несколько спало. Но Галиндес не оставался без работы в воротах. Однако забить африканской сборной удалось только с пенальти. Инкапие сбил соперника в штрафной, и Сарр реализовал удар с 11-метровой отметки. Это произошло перед самым перерывом.

После отдыха уже Эквадор вышел с пониманием, что нужно забивать гол. Ведь при таком счете команда вылетала из чемпионата мира. Поэтому и моменты у ворот Эдуара Менди тоже стали возникать. Особая надежда была на Валенсию, который забил три гола в двух предыдущих матчах. Да и последние шесть голов сборной Эквадора на чемпионатах мира были забиты именно им.

Но на этот раз не он забил. После подачи с углового Торрес головой сбросил мяч на дальнюю штангу. И там никем не прикрытый Кайседо в касание отправил мяч в ворота Сенегала. Было подозрение на офсайд, но оказалось, что защитник Сабали остался стоять на линии ворот. Потому никакого офсайда не было.

Но радость эквадорцев была недолгой. Потому что уже через две минуты Сенегал снова вышел вперед в счете. После подачи в штрафную, мяч отлетел в Кулибали, и защитник мощно пробил мимо голкипера.

К концу матча Сенегал еще создал несколько моментов, чтобы забить. Но упустил их. Хотя и Эквадор тоже имел возможность забить гол и сравнять счет, тем самым обойдя соперника в турнирной таблице.

Сенегал выходит в 1/8 финала со второго места в группе A. Там команда сыграет против победителя группы B. Этот матч состоится 4 декабря.