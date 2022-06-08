Эксперимент от Петракова: неожиданный состав Украины на игру против Ирландии в Лиге наций

Сборная Украины стартует в Лиге наций. "Сине-желтые" 8 июня сыграют против Ирландии.андії.

Огромная ротация от Петракова

Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым определился с составом команды на стартовый для себя матч в Лиге наций. Огромные кадровые изменения произошли, если сравнивать с предыдущей игрой против Уэльса в борьбе за Мундиаль.

К теме Вместе с 12 игроком: сборная Украины получит горячую поддержку в Лиге наций против Ирландии

В матче против Ирландии с первых секунд сыграют получившие минимум игровой практики или вообще не выходившие на поле в прошлых встречах. Сразу несколько лидеров не попали в заявку украинской сборной, некоторые начнут поединок со скамьи запасных.

Только Виталий Миколенко постоянно контролирует левый фланг обороны сборной Украины.

Стартовый состав сборной Украины

Украина: Лунин – Попов, Бондарь, Сирота – Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко – Зубков, Довбик, Мудрик

Лунин – Попов, Бондарь, Сирота – Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко – Зубков, Довбик, Мудрик Запасные: Пятов, Ризник, Соболь, Игнатенко, Пихаленок, Малиновский, Сикан, Забарный, Цыганков, Зинченко, Караваев, Матвиенко

Первый матч в Лиге наций для Украины против Ирландии начнется 8 июня в 21:45 по киевскому времени.

Подопечные Петракова сыграют в желтом комплекте формы.

Для ирландцев эта игра будет не первой в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В первом матче наш будущий соперник минимально проиграл Армении (1:0).