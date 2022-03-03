Экс-первая ракетка мира из Беларуси отреагировала на войну России с Украиной

Экс-первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко прокомментировала военное вторжение российских войск при поддержке Беларуси на территорию Украины.

Днем ранее ATP, WTA и ITF опубликовали заявление, в котором осудили военную агрессию России при поддержке Беларуси на территории Украины, лишили Федерации тенниса России и Белоруссии членства в ITF, а также возможности участвовать во всех командных турнирах под эгидой Международной теннисной федерации.

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Также игроки из этих стран будут теперь выступать под нейтральным флагом без указания своих стран.

Текст заявления Виктории Азаренко:

"Я глубоко разочарована действиями, которые за последние несколько дней произошли против Украины. Грустно видеть, сколько безобидных людей страдает от такого насилия. С раннего детства я всегда видела, как дружелюбно украинский и белорусский народы относятся друг к другу, которые всегда поддерживают друг друга.

Трудно наблюдать это насильственное разделение, которое происходит в настоящее время, вместо того, чтобы поддерживать и находить сочувствие друг к другу. Мое сердце с каждым, кто прямо или косвенно пострадал и страдает от этой войны, причиняющей боль и страдания многим. Желаю мира и скорейшего прекращения войны", – написала Азаренко.

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