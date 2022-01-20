Экс-футболиста сборной Бразилии приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Экс-игрок сборной Бразилии, Реала, Милана Робиньо признан виновным по делу об изнасиловании. За это бывший футболист отбудет 9 лет заключения.

Футболист не считает себя виновным

Эта ужасная история произошла еще в январе 2013-го. Футболист вместе с еще пятью своими знакомыми напали на женщину и впоследствии ее изнасиловали.

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Верховный суд итальянского города Милан в 2017-м году признал виновным Робиньо в нападении и изнасиловании женщины. Экс-футболист не соглашался с решением и пытался его обжаловать.

Апелляцию известного спортсмена суд отклонил еще в 2020 году. А в январе 2022 года кассационный суд подтвердил, что бразилец – причастен к делу о групповом изнасиловании.

Сам Робиньо еще в 2020 году рассказал в интервью свои детали относительно неприятного инцидента. Он уверял, что не насиловал женщину. По его словам, сексуальный контакт состоялся по согласию.

Также бывший футболист отрицал групповой сексуальный контакт, подчеркивая, что сразу же поехал домой.

Карьера Робиньо: