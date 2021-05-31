Эган Берналь – победитель Джиро д'Италия-2021

Колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь стал победителем Джиро д'Италия-2021. Заключительный этап в Милан выиграл его партнер по команде Филиппо Ганна.

Берналь потратил на преодоление всей дистанции 86,17:28 часов. Второе место занял итальянец Дамиано Карузо, отставший от лидера на 1 минуту и 29 секунд. Третьим стал британец Саймон Йейтс, который отстал от Берналя на 4 минуты и 15 секунд.

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Результаты Джиро д'Италия-2021

18-летний украинский велогонщик команды Androni Giocattoli-Sidermec Андрей Пономарь расположился на 67 месте в общем зачете. Стоит отметить, что Пономарь – самый молодой участник Джиро д'Италия за последние 90 лет.