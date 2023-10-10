Эден Азар объявил об окончании профессиональной карьеры

Бельгийский полузащитник Эден Азар заявил об окончании профессиональной карьеры футболиста. Ему 32 года.

Эден Азар опубликовал пост в инстаграм, где официально и объявил об окончании карьеры футболиста.

"Вы должны прислушаться к себе и вовремя сказать "стоп". После 16 лет и более 700 сыгранных матчей я решил завершить карьеру профессионального футболиста. Я смог реализовать свою мечту, я играл и развлекался на многих полях по всему миру. В течение моей карьеры мне удалось встретить замечательных менеджеров, тренеров и товарищей по команде – спасибо всем за эти замечательные моменты, я буду скучать по вами всеми", – написал Эден Азар.

Футболист также поблагодарил свои бывшие клубы – французский Лилль, английский Челси и испанский Реал Мадрид. В каждом из этих клубов он выигрывал чемпионские звания:

В Лилле он стал чемпионом Франции в 2011 году. Тогда же выиграл кубок Франции

С Челси дважды становился чемпионом Англии – в 2015 и 2017 годах. Также дважды выигрывал Лигу Европы – в 2013 и 2019 годах. В 2015 году стал обладателем кубка Футбольной лиги, а в 2018 году – кубка Англии.

Больше все титулов он выиграл в составе мадридского Реала, куда перешел в 2019 году. Он дважды стал чемпионом Испании – в 2020 и 2022 годах. Также в 2022 впервые стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В 2019 и 2021 году выиграл с клубом Суперкубок Испании, а в 2023 году прибавил к этому и кубок Испании.

Есть у него награда и на уровне сборной Бельгии, за которую он провел 126 матчей и забил 33 гола. В 2018 году с командой он завоевал бронзовые награды на чемпионате мира.

После окончания контракта с Реалом летом 2023 года, Азар не смог найти себе новый клуб. Поэтому 10 октября 2023 года объявил об окончании профессиональной карьеры футболиста.

Стоит отметить, что у него есть три младших брата, которые тоже занимаются футболом – Торган, Килиан и Итан. Сейчас они выступают в чемпионате Бельгии. При этом Торган Азар тоже вызывается в сборную Бельгии.