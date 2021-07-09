Ястремская вышла в полуфинал турнира после возвращения

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гамбурге. Это ее первый турнир по возвращении. Пауза в выступлениях была связана с обвинением в употреблении допинга.

В четвертьфинале турнира Ястремская разобралась с итальянкой Сарой Эррани. Хотя матч для украинки вряд ли назовешь легким.

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Всего на два сета теннисистки потратили почти два часа. Победительница первого сета определилась лишь на тай-брейке. Хотя Эррани была впереди 5:3 перед своей подачей.

Зато в одиннадцатом гейме Ястремская пять раз могла сделать брейк, но ее соперница таки сумела выиграть свою подачу.

Во втором сете Ястремская повела в счете 2:0. При этом шесть геймов подряд теннисистки отмечались брейками.

И все же Ястремской удалось довести матч до победы.

Даяна Ястремская – Сара Эррани 2:0 (7:6 (4), 6:4)

Соперницей Даяны Ястремской в 1/2 финала стала Елена Габриэла Русе из Румынии.