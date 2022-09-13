Ястремская не смогла продолжить игру против чемпионки US Open: почему украинка снялась с матча

Даяна Ястремская приостановила выступления на хардовом турнире в Словении. Украинская теннисистка отказалась от продолжения игры против Эммы Радукана.

Досадное повреждение

Третья ракетка Украины (WTA №89) не смогла выйти на корт по ходу второго сета. Все из-за проблем с запястьем. Ястремская вызвала медика на корт, но даже после медицинского тайм-аута Даяна не смогла продолжить игру, пишет 24 канал.

Интересно узнать Во время US Open-2022 была собрана космическая сумма в помощь Украине

Даяна Ястремская досрочно закончила поединок по ходу второго сета, когда счет по геймам был 5:3 в пользу британской теннисистки.

Первая партия тоже была за Эммой Радуканом – 6:2. Британка отдала одесской теннисистке всего пять гейма.

Ястремская выбывает на старте турнира WTA250 в Словении. Даяна провела на корте в первом матче 1 час 20 минут.

Во встрече Даяна совершила одну подачу на вылет, 7 двойных ошибок и отыграла лишь один брейк-пойнт из пяти возможных.

В этом сезоне Ястремская совершила почти полмиллиона долларов, одержав 19 побед при 20 поражениях.