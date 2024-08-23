Рекордный трансфер в истории Жироны: сколько потратил клуб Цыганкова

Жирону покинуло немалое количество творцов успеха команды в прошлом сезоне. Теперь перед главным тренером каталонского клуба стоит задача сохранить прошлогодние позиции и не упасть ниже.

Сегодня, 23 августа, "красно-белые" объявили о трансфере атакующего полузащитника – Ясера Асприльи. Колумбиец подписал контракт с "жиронцами" до 2030 года.

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Детали трансфера Асприльи в Жирону

Ясер Асприлья присоединился к Жироне из Уотфорда. Трансфер полузащитника 20-летнего полузащитника обошелся "красно-белым" в рекордные 25 миллионов евро, учитывая бонусы.

До этого самым дорогим подписанием каталонского клуба был форвард Браги – Абель Руис. Нападающий стоил Жироне – 9 миллионов евро.

Напомним, что этим летом каталонцев покинули такие лидеры, как Артем Добвик (Рома), Савиньо (Манчестер Сити), Эрик Гарсия (Барселона) и Алеш Гарсия (Байер Леверкузен).

Ясер Асприлья – новый игрок Жироны / Фото ФК Жирона

В прошлом сезоне колумбийский полузащитник отметился шестью голами и сделал восемь ассистов. За свою сборную футболист отыграл 6 матчей и забил 2 гола.