Олимпийская чемпионка Магучих сделала благотворительный взнос на защиту животных в Украине

Недавно в Париже завершились летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены, которые получили награды на соревнованиях получили от государства призовые за свои достижения.

Ярослава Магучих завоевала "золото" Олимпиады-2024 в прыжках в высоту. Олимпийская чемпионка получила от Министерства молодежи и спорта – 125 тысяч долларов США.

Читайте также Не могла подумать, что буду иметь 6 медалей, – Харлан о звании самой титулованной спортсменки Украины

Магучих пожертвовала на помощь животным

Украинская легкоатлетка сделала благотворительный взнос на защиту животных в размере 1-го миллиона гривен. Средства от спортсменки получила зоозащитная организации UAnimals и еще четыре центра, которые занимаются животными: днепровский "Пегас", "Сумское Общество защиты животных", "Бездомный мир" и "Фонд Днепр енималс".

Сейчас в Украине очень много бездомных животных, и приютам нужна поддержка, чтобы позаботиться о каждом. Кроме финансовой и волонтерской поддержки, вы можете брать животных из проверенных приютов в свои семьи, независимо от породы. Мой кот тоже из приюта и тоже беспородистый, но он лучший в мире и мой любимый прыгун. Поэтому если у вас есть возможность спасти животное - спасите!,

– заявила Магучих.

Людмила Смоляр, которая руководит отделом коммуникации UAnimals, поблагодарила Ярославу за ее поступок и рассказала о том, что теперь немалое количество животных будет иметь лекарства, пищу и приют.

Сообщают, что Ярослава Магучих планирует отдать еще одну часть из призовых на помощь Силам Обороны Украины и в организацию психологической поддержки.