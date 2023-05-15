Поигравший в России Ракицкий возьмет на себя лечение раненого защитника Украины: фото

Футбольное сообщество продолжает поддерживать и помогать украинским военным. В этот раз свое доброе сердце показал защитник Шахтера Ярослав Ракицкий.

Футболист донецкого клуба посетил в госпитале раненого защитника Украины Никиту Стецюру. Боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил тяжелое ранение во время боев за родной город Бахмут, которое является самым горячим направлением войны против России.

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Посетил раненого военного

Ярослав приехал в больницу не с пустыми руками. Ракицкий подарил раненому военному свою футболку Шахтера и другую клубную атрибутику. Однако не единственными вещами.

Ракицкий возьмет на себя финансовую часть лечения и реабилитации раненого украинского защитника.

В инстаграмме футболист "горняков" отреагировал на свой приезд в больницу. Ракицкий пожелал Никите скорейшей женитьбы.

Наши воины помогают нам, защищают Украину и позволяют играть в футбол, а мы имеем честь помогать нашим бойцам! Рад поддержать украинского воина и болельщика Шахтера. Здоровье, Никита! Верю в самое быстрое восстановление, я с тобой! Слава Украине,

– подписал совместное фото футболист.



Ракицкий взял на попечение лечение украинского военного / Фото Шахтера

Отметим, что в довоенное время Никита посещал матчи Шахтера, поскольку является частью фанатского движения "горняков".

Напомним, что с конца января 2019-го по 22 марта 2022 года Ярослав выступал во враждебной России. Ракицкий играл за Зенит. Однако после начала полномасштабного вторжения покинул страну-оккупанта и уехал играть в турецкий Адана Демирспор.

В середине января 2023 вернулся в Шахтер после 4-летнего перерыва. По возвращении 33-летний футболист уже успел отыграть за дончан 11 матчей, в которых уже даже забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023. Такова опция пролонгации сотрудничества еще на один год. Уже в первый сезон после возвращения Ракицкий может стать чемпионом Украины. Шахтер продолжает борьбу с Днепром-1 и Зарей за "золото" УПЛ.

После 26 туров команда Игоря Йовичевича с 63 очками лидирует в турнирной таблице. "Горняки" опережают второй Днепр-1 на 2 балла, а третью Зарю на 5 пунктов.