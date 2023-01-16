Неоднозначное возвращение: Ярослав Ракицкий стал игроком Шахтера

Донецкий Шахтер официально сообщил, что защитник Ярослав Ракицкий снова стал игроком команды.

33-летний Ракицкий подписал контракт с Шахтером до конца сезона.

Читайте также Что ждет Мудрика в Челси: клубный кризис, конкуренция со Стерлингом и тень провала Шевченко

Ракицкий перешел в Шахтер как свободный агент. Он остался без команды после того, как турецкий клуб Адана Демирспор расторг с ним контракт. За первую половину сезона там он сыграл только в 9 матчах, в которых получил четыре желтые и две красные карточки.

Ракицкий является воспитанником донецкого клуба. За первую команду "оранжево-черных" он выступал с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев. А затем решил перейти в российский Зенит, за который и выступал до февраля 2022 года.

Весной 2022 года Ракицкий присоединился к "горнякам" для участия в благотворительных матчах Shakhtar Global Tour for Peace. Уже тогда говорилось, что он может стать игроком команды. Но тогда защитник подписал контракт с турецким клубом.