Досталось от Зинченка: Ярмолюк рассказал, какой совет от Александра ему пригодился

В английском футболе в последние годы появилось немало украинских футболистов. Одним из них стал юный Егор Ярмолюк, выступающий за Брентфорд.

Украинец присоединился к представителю АПЛ в июле 2022 года, перейдя из Днепра-1 за полтора миллиона евро. 19-летний футболист пока не смог стать основным игроком клуба, однако регулярно попадает в заявку на матчи АПЛ и иногда выходит на поле в кубковых встречах.

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Зинченко дал ценный совет

Игрок молодежной сборной Украины рассказал, что стало его самой большой проблемой в начале карьеры в Англии. Это было плохое владение английским. За это ему пихал даже Александр Зинченко и дал совет изучить его как можно быстрее, после чего его адаптация значительно облегчилась.

Учить английский. Мы с ним встретились на базе Арсенала. Тренеры Брентфорда сказали ему, что я ничего не знаю, и он мне напихал, но потом я исправился, и сейчас уже все хорошо,

– вспомнил Егор встречу с Зинченком.

Ярмолюк рассказал, что именно Александр Зинченко является хорошим примером для него, ведь терпение и кропотливая работа принесли тому место в основе грандов английского футбола.

Кроме него, он поддерживает отношения с Виталием Миколенко, с которым встретился после последнего матча Эвертона и Брентфорда, где они тепло пообщались и сделали совместное фото.



Ярмолюк и Миколенко после матча своих клубов/инстаграмм Егора Ярмолюка

Что известно о Егоре Ярмолюке

Начинал профессиональную карьеру в Днепре-1. Дебютировал в 16-летнем возрасте в УПЛ в матче против Ворсклы. Всего за действующих вицечемпионов Украины провел 21 матч, после чего присоединился к английскому Брентфорду, за первую команду которого сыграл пока 2 матча. Выступал за юношеские сборные разных возрастов, сейчас является игроком молодежной сборной Украины.