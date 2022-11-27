Ярмолюк может вернуться в Украину – игроку нужен опыт

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк может вернуться в Украину. Игрок только летом присоединился к новому клубу.

Молодой украинский игрок Егор Ярмолюк может снова попробовать свои силы в УПЛ. "Пчелы" планируют отдать 18-летнего полузащитника в аренду в один из украинских клубов. Возможно, чтобы тот увеличил минуты своей игровой практики. Впоследствии будущее футболиста будет понятнее.

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Перспектива молодого игрока

Ярмолюк присоединился к Брентфорду из СК Днепр-1 летом 2022 года за 1,5 миллиона евро. Transfermarket же оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Егор сыграл за Брентфорд только один официальный матч, дебютировав в Кубке Лиги. Тогда его команда сенсационно уступила серию послематчевых пенальти Джилингему. Ярмолюк появился на поле на 72 минуте и результативными действиями не отличился.

контракт Ярмолюка с Брентфордом действителен до 30 июня 2025 года.