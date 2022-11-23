К Шеве еще немного: Ярмоленко признался, мечтает ли стать лучшим бомбардиром сборной Украины

Андрей Ярмоленко сменил клубную прописку в летнее трансферное окно. Правый вингер перешел в Аль-Айн, которым руководит украинский специалист Сергей Ребров.

Если на клубном уровне карьера Ярмоленко несколько потерпела спад, то в сборной Украины Андрей продолжает исполнять роль капитана и одного из лидеров команды. Вингер рассказал, есть ли в его планах мнения об избиении рекорда Андрея Шевченко.

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Ярмоленко: Мечтаю только об одном – играть в футбол

Правый вингер Аль-Айна заверил, что не имеет таких целей. Сейчас у Андрея есть одна цель – как можно дольше играть в футбол.

Мечтаю только об одном – играть в футбол, получать от этого удовольствие. А как там будет – пусть так и будет. Одному богу известно. Сколько у меня сил – столько буду играть. Главное, чтобы я помогал своей команде получать результат. А побью рекорд или нет – это уже такое,

– признался капитан сборной Украины.

Напомним, что Шевченко - лучший бомбардир в истории сборной Украины. В активе Андрея Николаевича 48 голов в 111 матчах.

В главной команде страны нападающий дебютировал в 18-летнем возрасте. Произошло это в квалификации чемпионата Европы против Хорватии. К сожалению, игра закончилась разгромом "сине-желтых" 4:0.

Ярмоленко нужно забить всего три гола, чтобы повторить рекорд Шевы, а чтобы отобрать у него звание лучшего голеадора сборной – четыре мяча.

Ярмоленко в 112 поединках за сине-желтую команду забил 45 мячей.