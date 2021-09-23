Ярмоленко прилетит на бой Усика против Джошуа на вертолете

Одним из звездных гостей на бою Усик – Джошуа в субботу, 25 сентября, будет футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко. На этот матч ему придется добираться на вертолете.

Дело в том, что в субботу, 25 сентября, Вест Хэм Ярмоленко играет выездной матч чемпионата Англии против Лидса. Расстояние между Лондоном и Лидсом составляет более 300 километров.

Матч Лидс – Вест Хэм начнется в 17:00 (в 15:00 по местному времени). Поэтому закончится около 19: 00. Вечер бокса на стадионе "Тоттенхэм", где главным и будет бой Усик – Джошуа, начнется в 22:00. Поэтому успеть после матча на этот бой у Ярмоленко почти нет шансов.

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Именно поэтому на бой после матча Ярмоленко будет добираться на вертолете. Но не один. Компанию ему составит еще один футболист "молотобойцев" Деклан Райс. Он тоже планирует посетить боксерский поединок.