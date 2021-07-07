Ярмоленко отдыхает с женой-красавицей после Евро-2020: фото

31-летний вингер английского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко отдыхает со своей женой Инной после завершения выступлений "сине-желтых" на Евро-2020, где украинская команда проиграла Англии (0:4) в четвертьфинале.

Местом отдыха пара выбрала городок Херцег-Нови на берегу Которского залива Адриатического моря, который из-за крутых тропинок и лестниц называют "городом тысячи ступенек".

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"Моя любовь", – прокомментировала жена Инна совместное фото с Андреем.

Ярмоленко на Евро

Андрей Ярмоленко принял участие во всех пяти матчах сборной Украины на Евро, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.