Ярмоленко отдыхает с женой-красавицей после Евро-2020: фото
7 июля 2021 , 07:45Читати новину українською
Источник:инстаграм Инны Ярмоленко
31-летний вингер английского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко отдыхает со своей женой Инной после завершения выступлений "сине-желтых" на Евро-2020, где украинская команда проиграла Англии (0:4) в четвертьфинале.
Местом отдыха пара выбрала городок Херцег-Нови на берегу Которского залива Адриатического моря, который из-за крутых тропинок и лестниц называют "городом тысячи ступенек".
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"Моя любовь", – прокомментировала жена Инна совместное фото с Андреем.
Ярмоленко на Евро
Андрей Ярмоленко принял участие во всех пяти матчах сборной Украины на Евро, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.