Ярмоленко – лучший футболист сборной Украины на Евро-2020, – InStat

Сборная Украины неожиданно для всех дошла до 1/4 финала Евро-2020. Лучшим футболистом в составе "сине-желтых" называют капитана команды Андрея Ярмоленко.

Ярмоленко снова лучший

Атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко был одним из самых заметных в составе сборной Украины на Евро-2020. Статистический портал InStat назвал Андрея Ярмоленко лучшим футболистом "сине-желтых" на турнире.

Напомним Трое футболистов сборной Украины попали в топ-20 лучших игроков Евро-2020

Игрок острия атаки с 310 баллами занял первую строчку. Сразу за его спиной расположился фланговый защитник Динамо Виталий Миколенко – 305 очков. А тройку лидеров замкнул полузащитник Аталанты Руслан Малиновский – 302 пункта.

При составлении такого рейтинга учитывались только те футболисты, которые провели на Евро-2020 не менее трех поединков.В шаге от тройки остановился еще один футболист Динамо Александр Караваев (299). Топ-5 замкнул защитник Шахтера Николай Матвиенко (297).

Интересно, что в первой пятерке нет нападающего сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук. Форвард отметился двумя голами. Сделал он это в тех же матчах, что и Ярмоленко.

Статистика Ярмоленко на Евро-2020

Капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко принял участие во всех 4 матчах сборной на турнире. Всего за это время провел на футбольном поле 355 минут. За сыгранное время вингер дважды забивал в ворота соперников. Случалось это в первых двух матчах против Нидерландов (3:2) и Северной Македонии (2:1). Футболист имеет в своем активе два ассиста.

Его точность пассов составила 79%. После игры со шведами в 1/8 финала Андрей совершил безумный скачок в рейтинге лучших игроков чемпионата Европы-2020 – с 25 места на 4-е. В его пассиве одна желтая карточка.