Яремчук забил второй гол в ворота Нидерландов эффектным ударом: видео

Сборная Украины в матче против Нидерландов за четыре минуты сумела сравнять счет. Второй гол забил Яремчук.

Украина получила право на штрафной удар после того, как де Врей сфолил против Зинченко. Для прямого удара по воротам было довольно далеко. Но возле мяча были Малиновский, который известен своим пушечным ударом, и Шапаренко.

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Пробил Малиновский. Но не по воротам, а навесил в штрафную. А уж там Яремчук опередил опекунов и головой отправил мяч в ворота.

Нидерландцы хотели доказать, что в этом моменте был офсайд. Но повтор показал, что де Роон не выдержал линию. Так что офсайда не было. И счет сравнялся – 2:2.