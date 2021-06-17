Яремчук удвоил счет в матче Украина – Северная Македония: видео

Сборная Украины в бешеном темпе начала матч против Северной Македонии. Вторым автором гола во встрече стал Роман Яремчук.

Украина разрывает Северную Македонию

Украина на 34-й минуте удвоила счет. Роман Яремчук получил передачу от Ярмоленко вышел на оперативный прострел на уверенно переиграл голкипера Северной Македонии. Димитриевски не имел шансов парировать удар.

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Яремчук во втором матче подряд отмечается голом в "сине-желтой" футболке на Евро-2020. В первом поединке против Нидерландов нападающий забил второй гол команды Андрея Шевченко.

Счет в противостоянии открыл капитан команды Андрей Ярмоленко. Украинская сборная ушла на перерыв с комфортным счетом 2:0.

Видео гола Романа Яремчука

