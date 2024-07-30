Форвард сборной Украины Роман Яремчук стал игроком действующего обладателя еврокубка

Во вторник, 30 июля, состоялся один из самых громких трансферов украинских футболистов в нынешнее межсезонье. Роман Яремчук стал игроком греческого Олимпиакоса.

Греческий гранд на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Брюгге. Пирейский клуб пока не раскрывает детали перехода.

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Новый этап в карьере Яремчука

Ранее греческие СМИ и инсайдеры сообщали, что 28-летний игрок сборной Украины подпишет 4-летний контракт с Олимпиакосом и будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон. Также была информация, что за Романа Яремчука "сине-черные" получат около 5 миллионов евро с учетом бонусов.

Отметим, что греческий клуб в сезоне-2023/2024 стал победителем Лиги конференций. В чемпионате же Греции Олимпиакос финишировал третьим и в нынешней кампании будет играть в Лиге Европы.

Смотрите видео с презентацией Романа Яремчука

Напомним, что Роман Яремчук в прошлом сезоне играл в аренде за Валенсию. Он провел за "летучих мышей" 29 матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами.