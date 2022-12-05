Япония продолжает удивлять: Маэда выводит "синих самураев" вперед против Хорватии
5 декабря 2022, 17:58Читати новину українською
На 43-й минуте матча форвард сборной Японии Дайзен Маэда открывает счет поединка. Игрок дает стимул для размышления тренеру сборной Хорватии в перерыве встречи.
Несмотря на взвешенную игру от обеих команд, японцам удалось открыть счет под занавес первого тайма. После подачи в штрафную сборной Хорватии мяч оказался перед Дайзеном Маэдой и тот без проблем отправил "круглого" в ворота соперника. Япония впервые на ЧМ-2022 открывает счет – 1:0, пишет 24 канал.
Гол сборной Японии: