Япония продолжает удивлять: Маэда выводит "синих самураев" вперед против Хорватии

На 43-й минуте матча форвард сборной Японии Дайзен Маэда открывает счет поединка. Игрок дает стимул для размышления тренеру сборной Хорватии в перерыве встречи.

Несмотря на взвешенную игру от обеих команд, японцам удалось открыть счет под занавес первого тайма. После подачи в штрафную сборной Хорватии мяч оказался перед Дайзеном Маэдой и тот без проблем отправил "круглого" в ворота соперника. Япония впервые на ЧМ-2022 открывает счет – 1:0, пишет 24 канал.

Гол сборной Японии: