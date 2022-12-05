Япония – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Японии и Хорватии сыграю друг против друга в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года. Матч состоится в понедельник, 5 декабря, и начнется в 17:00.

Япония вышла в 1/8 финала чемпионата мира с первого места в группе E, где сумела обыграть Германию и Испанию, но уступить Коста-Рике. Хорватия путевку в плей-офф завоевала в группе, где ее соперниками стали Марокко, Канада и Бельгия. "Клетчатые" забили лишь в одном матче, и именно победа над канадцами и позволила им выйти из группы.

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До этого обе сборные дважды встречались на поле. Оба раза это были официальные матчи в рамках чемпионата мира. В первый раз это было в 1998 году на турнире во Франции в группе. И тогда "клетчатые" победили благодаря единственному голу Давора Шукера и вышли из группы, в отличие от японцев. Хорватия на этом Мундиале завоевала бронзовые награды, а Шукер стал лучшим бомбардиром.

А вот в 2006 году матч закончился вничью 0:0. И в этом матче Дарио Срна не забил пенальти. Хорваты провалили турнир, как и японцы – обе команды не вышли из группы, пропустив перед собой Бразилию и Австралию.

Матч Япония – Хорватия начнется в 17.00. Матч будет доступен для просмотра на региональных телеканалах "Суспильного", а также на сайте " Суспильне Спорт ".

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Япония – Хорватия для тех, кто не имеет возможности просмотреть этот матч в прямом эфире.

Япония – Хорватия онлайн