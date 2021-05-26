Четвертая волна коронавируса: в Японии призывают отменить Олимпиаду

Официальный партнер Олимпиады в Токио японская газета Asahi Shimbun призвала власти Японии отменить Игры в связи с распространением коронавируса.
Риск четвертой волны COVID-19
Она ссылается на риски для общественной безопасности и нагрузки на медицинскую систему в условиях пандемии COVID-19.
Смотрите также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020
"Мы просим премьер-министра Сугу спокойно и объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене мероприятия этого лета", – говорится в редакционной статье газеты.
Распространение коронавируса по-прежнему не остановлено, а продолжение режима чрезвычайной ситуации в Токио и ряде других регионов страны неизбежно. В связи с этим мы не считаем разумным проведения Олимпийских игр в Токио этим летом,
– говорится в сообщении.