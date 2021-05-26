Четвертая волна коронавируса: в Японии призывают отменить Олимпиаду

Официальный партнер Олимпиады в Токио японская газета Asahi Shimbun призвала власти Японии отменить Игры в связи с распространением коронавируса.

Риск четвертой волны COVID-19

Она ссылается на риски для общественной безопасности и нагрузки на медицинскую систему в условиях пандемии COVID-19.

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"Мы просим премьер-министра Сугу спокойно и объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене мероприятия этого лета", – говорится в редакционной статье газеты.

Распространение коронавируса по-прежнему не остановлено, а продолжение режима чрезвычайной ситуации в Токио и ряде других регионов страны неизбежно. В связи с этим мы не считаем разумным проведения Олимпийских игр в Токио этим летом,

– говорится в сообщении.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. На Паралимпийских играх спортсмены будут бороться за награды с 24 августа по 5 сентября 2021 года.