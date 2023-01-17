Очередной провал: Бавария до сих пор не нашла замену Нойеру перед началом Бундеслиги

У мюнхенской Баварии серьезные проблемы с реализацией подписания замены Мануэлю Нойеру. Клуб в критической ситуации перед возобновлением Бундеслиги.

Боруссия Менхенгладбах отказывается отпускать Янна Зоммера в мюнхенский коллектив. В состоянии Баварии на роль вратаря остается вечный резервист Свен Ульрайх.

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Мануэль Нойер неожиданно травмировался в отпуске, сломав ногу. Этим немецкий голкипер вылетел к концу сезона и заставил руководство мюнхенской Баварии экстренно искать ему замену.

Бавария решила не быть оригинальной и просто подобрать один из топов другого клуба Бундеслиги. Но в этот раз мюнхенцам свой план так легко реализовать не удалось. Боруссия Менхенгладбах оказалась достаточно упрямой и не идет на уступки Баварии. Мюнхенский коллектив предложил при Янне Зоммере 8 миллионов евро плюс 1 миллион евро бонусами. "Жеребцов" такое предложение не устроило и они отказали "пивоварам", хотя контракт 34-летнего Зоммера с клубом истекает уже летом.

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