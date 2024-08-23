Яна Суркис сообщила о беременности: защитник Динамо станет отцом

Футболисты усердно работают, чтобы получать кубки, медали и торжествовать на турнирах, но все же главные победы происходят вне поля. Игрок киевского Динамо вскоре станет отцом.

Дочь президента Динамо Игоря Суркиса опубликовала новое фото на своей странице в инстаграм. Яна Суркис выложила пост в инстаграм, где можно понять, что она беременна.

Читайте также Не было даже в шортлисте, – Шахов рассказал об интересе Динамо к экс-нападающему Жироны

Отец ребенка – игрок Динамо

Дочь президента Динамо и будущая мать Яна Суркис замужем за футболистом "бело-синих" – Кристианом Биловаром. Они уже расписаны больше года, но сообщили об этом недавно.

В Инстаграме Яна выложила пост с подписью: "6 месяцев роста любви".

Яна Суркис беременна от Кристиана Биловара / Фото из инстаграма Яны Суркис

Напомним, что у Игоря Суркиса две дочери, но Яна первой сделает президента Динамо дедушкой. У его старшей дочери Марины еще нет детей.