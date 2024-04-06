Школьник побил рекорд легендарного Усэйна Болта, который держался 22 года: видео перформанса

В столице Гренады состоялись ежегодные соревнования по легкой атлетике среди стран из Карибского бассейна. Там было установлено невероятное достижение, автором которого стал ямайский 16-летний бегун Никекой Брэмвелл.

Он побил рекорд Усэйна Болта, который тот установил в далеком 2002 году. Школьник превзошел юношеский рекорд своего звездного земляка на дистанции 400 метров.

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Исторический результат

Брэмвелл завершил забег за 47.26 секунды, что на 0.07 секунды быстрее юношеского рекорда 8-кратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта, который держался 22 года.

Благодаря этому результату 16-летний бегун завоевал "золото" на Играх Карифты среди юниоров в категории до 17 лет, опередив ближайшего преследователя на 0.70 секунды.

Никекой Брэмвелл побил рекорд Усэйна Болта: смотрите видео

Отметим, что Никекой Брэмвелл обновил мировой рекорд после травмы подколенного сухожилия, которая до сих пор беспокоит спортсмена. После забега он рассказал, что давно стремился побить достижение Усэйна Болта, поэтому просто не думал о повреждении.

Это замечательное ощущение знать, что наконец побил рекорд. Я присматривался к нему с прошлого лета, поэтому это замечательное ощущение, что я смог приехать сюда и достичь этого. Я просто не думал о травме и сосредоточился на рекорде,

– заявил Брэмвелл.

. Усэйн Болт все еще удерживает два мировых рекорда на дистанциях в 100 и 200 метров, которые он установил на чемпионате мира 2009 года. Тогда спортсмен пробежал 100 метров за 9.58 секунды, а 200 метров – за 19.19 секунды.