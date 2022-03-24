Я в ж*пе, но радуюсь, что могу помочь, – Велепец рассказал об изменении деятельности

Тренер женской сборной по биатлону Урош Велепец рассказал, как помогает украинцам. Наставник озабочен ситуацией в Украине.

Велепец: Я всех приглашаю в Словению

Наставник женской команды приглашает украинцев в Словению. Он подчеркнул, что будет стараться все возможное, чтобы помочь.

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Украину Велепец называет второй Родиной.

"Я в ж*пе, но радуюсь, что могу помочь. Но не знаю, как могу еще больше сделать для своих спортсменов, друзей и своей второй Родины – Украины. Я всех приглашаю в Словению и буду дальше приглашать. В Словении пока очень мало украинцев. Когда смотрю на Польшу, Венгрию, Румынию или Молдавию, то там очень много", – сказал словенец.

Тренер надеется, что война в Украине закончится в ближайшее время.

Я хотел бы всем сказать – не стесняйтесь и приезжайте в Словению. Места хватит, и мы постараемся сделать все, чтобы помочь вам. Мы находимся не так далеко – с границы с Венгрией пять часов, и ты уже в Словении. Самое главное – чтобы это закончилось как можно раньше,

– прибавил Велепец.

Урош Велепец является гражданином Словении. В 2015 году он начал тренировать сборную Украины.