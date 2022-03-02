"Я на миссии": Свитолина уничтожила россиянку в принципиальном матче в Мексике

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика).

Элина Свитолина – Анастасия Потапова 2:0 (6:2, 6:1)

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Согласно жеребьевке первой соперницей Элины стала россиянка Анастасия Потапова. Поэтому украинка написала письмо-объяснение, что не будет играть против теннисисток из России и Беларуси ни сейчас, ни позже, поэтому она готова сняться с турнира, сообщает 24 канал.

Но организаторы выполнили условия, которые ставила Свитолина – убрали любую национальную идентификацию с Потаповой (флаг, гимн, национальные цвета). Следовательно, Элина вышла на корт.

Украинка, посеянная под первым номером, не оставила сопернице никаких шансов – в двух сетах она отдала ей всего три гейма. Для того чтобы разобраться с соперницей, Свитолиной понадобилось чуть больше часа. Следующая соперница Свитолиной – Виктория Томова из Болгарии.

"Это очень особый турнир для меня. Все призовые деньги я перечислю украинской армии. Я очень скучаю, но рада, что играю в теннис. Я была сфокусирована и на миссии для своей страны", – сказала после победы Элина.

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