Я бы запретил миру говорить слово "Россия", – Дарио Срна

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна выразил свою поддержку украинскому народу, защищающему свою землю от российских оккупантов. Он раскритиковал действия России.

Экс-капитан Шахтера: Весь мир за мир и за Украину

Дарио Срна подчеркнул, что запретил бы миру говорить слово "Россия". Ему трудно подобрать слова, чтобы описать весь ужас, который сейчас происходит в Украине из-за российских миротворцев.

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Россия даже не заслуживает того, чтобы мы о них говорили. Я бы запретил миру говорить слово "Россия". Это чистый позор, колхоз, даже не знаю, как назвать, что происходит сейчас в Украине,

– подчеркнул специалист.

Срна отметил, что еще никогда не видел такого единства украинцев. Он выразил соболезнования нашему народу, который несгибаемо борется с русскими оккупантами.

"Весь мир за мир и за Украину. Я уверен, что мы победим. Хочу передать людям, что они не одиноки, я уверен, что это закончится быстро и мы будем еще сильнее".

Мы сегодня показываем свою силу. Никогда не видел такую ​​Украину как сегодня. Я горжусь, что живу в Украине 19 лет, я горжусь, что вырос с такими людьми, которые есть сегодня. Никто не уехал, все помогают и дерутся за свою страну.

Все остальные будут помогать, принимать детей, отправлять гуманитарную помощь. Не нужно паниковать, нужно как можно дольше сохранять спокойствие и надеяться, что все будет хорошо!" – добавил экс-капитан "горняков".

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