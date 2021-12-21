Известный украинский биатлонист Бригадир сдал положительный допинг-тест

Украинский биатлонист Руслан Бригадир сдал положительный тест на допинг. Он датирован еще 27 марта этого года.

В моче Бригадира обнаружено вещество, которое находится в запрещенном списке WADA. Начиная с 20 декабря Бригадир временно отстранен от соревнований и тренировочных сборов до выяснения обстоятельств.

Смотрите также Почему в Украине умирает биатлон и шансы на Олимпиаду: эксклюзив с Богданом Цимбалом

В этом сезоне Бригадир представлял Украину на этапах Кубка IBU.

Плохой звонок перед Олимпиадой