Известный украинский биатлонист Бригадир сдал положительный допинг-тест

21 декабря 2021 , 17:05
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Источник:

biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Руслан Бригадир сдал положительный тест на допинг. Он датирован еще 27 марта этого года.

В моче Бригадира обнаружено вещество, которое находится в запрещенном списке WADA. Начиная с 20 декабря Бригадир временно отстранен от соревнований и тренировочных сборов до выяснения обстоятельств.

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В этом сезоне Бригадир представлял Украину на этапах Кубка IBU.

Плохой звонок перед Олимпиадой

  • Олимпийские игры 2022 состоятся 4 – 20 февраля. Биатлонные гонки продлятся в Пекине с 5 по 19 февраля.
  • Всего сборная Украины по биатлону завоевала 5 медалей в истории Олимпийских игр. Все награды получили женщины.
  • Представители мужской сборной Украины никогда не становились призерам Олимпиад.

 

 

 

 

 

 

Автор: Юрій Семенюк