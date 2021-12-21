Известный украинский биатлонист Бригадир сдал положительный допинг-тест
21 декабря 2021 , 17:05Читати новину українською
Источник:biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Руслан Бригадир сдал положительный тест на допинг. Он датирован еще 27 марта этого года.
В моче Бригадира обнаружено вещество, которое находится в запрещенном списке WADA. Начиная с 20 декабря Бригадир временно отстранен от соревнований и тренировочных сборов до выяснения обстоятельств.
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В этом сезоне Бригадир представлял Украину на этапах Кубка IBU.
Плохой звонок перед Олимпиадой
- Олимпийские игры 2022 состоятся 4 – 20 февраля. Биатлонные гонки продлятся в Пекине с 5 по 19 февраля.
- Всего сборная Украины по биатлону завоевала 5 медалей в истории Олимпийских игр. Все награды получили женщины.
- Представители мужской сборной Украины никогда не становились призерам Олимпиад.