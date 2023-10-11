Довбик в тройке, а лидеру Цыганкову выплачивают вдвое меньше: известны зарплаты игроков Жироны

Стали известны заработные платы игроков сенсационного каталонского коллектива. Высокое место в списке нашлось и украинским исполнителям.

Артем Довбик получает третью самую высокую зарплату в Жироне. Виктору Цыганкову выплачивают вдвое меньше.

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Звезды команды

Каталонский коллектив, сенсационно ворвавшийся в нынешний сезон в Ла лиге (в настоящее время занимает второе место в испанском чемпионате), приковал к себе внимание всех причастных к футболу людей. В частности, испанский сайт Capalogy решил опубликовать заработную плату игроков Жироны. Как оказалось, украинские футболисты далеко не отстают в этом плане в состоянии "красно-белых".

Стоит отметить, что больше всего зарабатывает у Жироны арендованный из Барселоны центральный защитник Эрик Гарсия – более 115 тысяч евро в неделю или 6 миллионов евро в год (чистыми 2 880 000 евро). Интересно, что Артем Довбик, перебравшийся в каталонский коллектив только в этом году, попал в тройку самых оплачиваемых игроков команды (с 48 тысячами евро в неделю или 2,5 миллиона евро в год, 1,2 миллиона "чистыми").

К тому же, один из лидеров команды Виктор Цыганков оказался на высоких позициях, однако не у ведущих в плане зарплаты. Вингер расположился на шестой строчке, поскольку получает почти 27 тысяч евро в неделю, 1,4 миллиона евро в год (670 тысяч "чистыми"). Также стоит отметить, что бывший игрок Динамо является единственным исполнителем в Жироне, у которого прописаны бонусы (280 тысяч евро).

Самые оплачиваемые игроки Жироны

Эрик Гарсия – 6 миллионов евро

Давид Лопез – 3,5 миллиона евро

Артем Довбик – 2,5 миллиона евро

Дейли Блинд – 2 миллиона евро

Порту – 1,8 миллионов евро

Виктор Цыганков – 1,4 миллиона евро

Кристиан Стуани – 1,2 миллиона евро

. Виктор Цыганков перебрался в каталонский коллектив за 5 миллионов евро, а Артем Довбик – за 7,75. Вингер провел за Жирону уже 27 поединков, в которых отличился 4 голами и 7 ассистами (1 плюс 1 в этом сезоне). Нападающий, в свою очередь, сыграл в 9 матчах, забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи.