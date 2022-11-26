На грани законов Катара: сексуальная фанатка "зажгла" хорватов своей поддержкой

Иванна Кнолль, которую называют "самой сексуальной фанаткой" чемпионатов мира, показала свои пышные формы в Катаре. За это ее даже начали критиковать из-за, мол, неуважения к культуре и обычаям страны-хозяйки ЧМ-2022.

Болельщица сборной Хорватии опубликовала в социальных сетях ряд фото и видео со своей необычной поддержкой любимой сборной.

Читайте также Аргентина смывает позор, Франция оформляет путевку в плей-офф: анонс ЧМ-2022 26 ноября

Горячая поддержка Хорватии

Иванна Кнолль известна среди болельщиков еще со времен чемпионатов мира 2014 и 2018 годов. Особенно последнего, где сборная Хорватии сенсационно дошла до финала. Возможно, отчасти даже благодаря такой поддержке.

Удивила болельщица "шахматных" и в этот раз. Особенно на фоне того, что страной-хозяйкой чемпионата мира-2022 является Катар – государство, где строго соблюдают исламские обычаи.

Но это не помешало Иванне показать свои пышные формы – как на стадионе, так и за его пределами. Девушка побывала на дебютном для хорватов матче против Марокко. На стадион она пришла в "шахматном" бело-красном платье, отлично подчеркивающем ее невероятные формы.

Хотя дебют оказался неудачным для хорватов – они "расписали" нулевую ничью со сборной Марокко, это не слишком расстроило Иванну Кнолль. Чуть позже она прогулялась по набережной Дохи в сексуальном купальнике тех же цветов, что и платье.

Поэтому девушку даже начали обвинять в комментариях, что, мол, она без уважения к культуре, религии и обычаям Катара. Да разве эти хейтеры что-то соображают в настоящем болении?