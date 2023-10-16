Наши зажигают в Англии: украинец забил гол-красавец Вулверхэмптону и ассистировал в игре с Челси

Юный Иван Струк демонстрирует класс в "Туманном Альбионе". Игрока уже успели отметить.

Украинский полузащитник Иван Струк отметился двумя результативными действиями в Англии. В частности, 16-летний игрок забил гол и отдал ассист.

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Есть кем гордиться

Выступающий в составе Сандерленда молодой украинский легионер чувствует себя в своей коже в тамошней лиге U-16. Дело в том, что Иван демонстрирует действительно хороший уровень, к тому же отличившись полезными действиями. В частности, Струк за последнюю неделю смог записать на свой счет гол и ассист.

В составе Сандерленда, однако других возрастов, выступают еще два представителя Украины, а именно сборник Назарий Русин и Тимур Тутеров.

Украинец оформил забитый мяч в поединке против сверстников из Вулверхэмптона, однако не безразличным. Иван умудрился попасть в "девятку" из-за пределов штрафной. Результативную передачу Струк отдал в матче против "родного" Челси. Украинец подхватил мяч на своей половине поля, корпусом оттеснив соперника, а впоследствии на скорости пройдя еще одного оппонента, что позволило ему выкатить под удар партнеру по воспользовавшейся случаем команде.

Видео результативных действий Струка:

Напомним, что Иван в декабре 2022 года подписал контракт с лондонским Челси, однако впоследствии сменил футбольную прописку, перебравшись именно в Сандерленд.

Игра Струка не осталась незамеченной, поэтому украинец попал в символическую сборную недели по версии Theplayersl0unge.

Символическая сборная / Theplayersl0unge