Италия трогательно посвятила победу над Испанией травмированному Спинаццоле: фото

Сборная Италии 6 июля стала первым финалистом Евро-2020. Команда Роберто Манчини обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти.

Победа для травмированного партнера по команде

Лишь футбольная фортуна в виде пенальти определила победителя полуфинальной встречи. Итальянцы лишь однажды промахнулись с 11 метров. Зато испанцы упустили два 11-метровых удара. В итоге – 4:2 победа команды Роберто Манчини, которая вышла в финал чемпионата Европы-2020.

Больше об игре Италия выстрадала победу над Испанией по пенальти и сыграет в финале Евро-2020: видео

После матча итальянские футболисты не сдерживали эмоций счастья. Игрок сборной Италии Лоренцо Инсинье посвятил победу защитнику Леонардо Спинаццоле.



Посвятили победу Спинаццоле / Фото Getty Images

Теперь в решающем матче итальянцы встретятся против победителя матча Англия – Дания. Свой поединок эти сборные сыграют 7 июля в 22: 00. Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Что случилось с Спинаццолой

Футболист обороны получил серьезную травму в четвертьфинале Евро-2020 против Бельгии. На 79-й минуте Спинаццола досрочно покинул поле из-за ужасного повреждения – разрыва ахиллова сухожилия.

Леонардо со слезами на глазах вывозили на носилках. Больно было смотреть на итальянца. Теперь игрока итальянской Ромы ждет длительное восстановление. От 6 месяцев до одного года Леонардо будет за пределами футбольного поля.



Серьезная травма Спинаццолы / Фото Getty Images

Встреча завершилась победой Италии со счетом 1:2. За итальянскую сборную забивали Барелла и Инсинье. В составе соперника отличился Лукаку. Отметим, что все голы были забиты еще в первой 45-минутке.