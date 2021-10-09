Италия – Бельгия: где смотреть матч Лиги наций

В матче за третье место лиги А Лиги наций УЕФА сборная Италии сыграет с Бельгией. Матч состоится в воскресенье, 10 октября. В Украине эту встречу можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Поединок Италия – Бельгия состоится 10 октября в Турине на стадионе "Альянц Арена". Начало поединка в 16:00.

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Италия – Бельгия: где смотреть

Права на показ матчей сборных принадлежат каналам "Футбол 1,2,3". Матч Италия – Бельгия будет транслироваться на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона в 21:30.

Смотреть онлайн матч Италия – Бельгия можно на видеосервисе Oll.tv На нем будет та же трансляция, что и по телевидению.

Важно. Доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".